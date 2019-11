Elf invallen om wapens en drugs

De politie is maandagmorgen op elf plekken in het land woningen en bedrijven binnengevallen op zoek naar wapens, drugs en geld. Er zijn vier mensen opgepakt, onder meer op een woonwagenkamp in Tiel en in Breda, aldus een woordvoerder van de politie.

De invallen maken deel uit van een al langer lopend onderzoek naar internationale vuurwapenhandel en verdovende middelen, zegt de politie. Er is geen relatie met de grote actie vorige week in en rond het Brabantse Oss.

Arrestatieteams hebben de verdachten in alle vroegte gearresteerd. Zoekteams van de politie met onder meer geldhonden doorzoeken nu de verschillende adressen. Of er iets is gevonden, is nog niet bekend. De politie verwacht de actie maandagmiddag af te ronden.