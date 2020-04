Elf gemeenten hebben nog geen ziekenhuisopnames met corona

Elf Nederlandse gemeenten hebben nog geen inwoners in een ziekenhuis opgenomen zien worden met het coronavirus. Zes van die gemeenten liggen in Friesland: Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel en Achtkarspelen. Ook Loppersum en Stadskanaal in Groningen, Scherpenzeel in Gelderland, Beek in Limburg en Noord-Beveland in Zeeland hebben volgens het RIVM nog geen coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg zijn op dit terrein naar verhouding het zwaarst getroffen. Zo heeft de Limburgse gemeente Peel en Maas 246,4 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Ook Boekel (213,3), Bernheze (195,2), Gemert-Bakel (182,3), Uden (173,3) en Cranendonck (165,4) hebben relatief veel opnames in ziekenhuizen. In dat gebied is Waalre een uitzondering, met slechts 1 opname. Omgerekend komt dat neer op 5,7 gevallen op 100.000 inwoners.

Van de 344 gemeenten waar wel inwoners in ziekenhuizen zijn opgenomen, heeft Berkelland naar verhouding het laagste aantal, met 2,3 opnames per 100.000 inwoners.