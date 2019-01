Elf arrestaties wegens drugshandel

De politie heeft in Enschede elf personen aangehouden op verdenking van drugshandel. Tijdens een inval in woningen aan de Rembrandtlaan en de Esstraat werden vier mannen aangehouden. Hierbij werden ook grote hoeveelheden harddrugs gevonden, munitie en een grote hoeveelheid geld. De andere verdachten werden elders in de stad opgepakt.

Vijf personen zijn inmiddels heengezonden, nadat ze een verklaring hebben afgelegd. Zes mannen in de leeftijd van 24 tot 31 jaar zitten nog steeds vast. Drie van hen komen uit Rotterdam, de rest uit Enschede.