Eleos opent locatie voor ggz in Kampen

Eleos, specialist in christelijke geestelijke gezondheidszorg (ggz), opent 1 oktober een behandellocatie in Kampen.

Jongeren en volwassenen kunnen aan de IJsselkade terecht voor basis-ggz, specialistische ggz en thuisbegeleiding. Verder is er ruimte voor herstelgerichte activiteiten, zoals herstelgroepen of groepsbijeenkomsten. Eleos-bestuurder Abwin Luteijn wijst op het belang van christelijke hulpverlening dicht bij huis en mogelijke samenwerking met school en kerk. Eleos heeft al een locatie voor begeleid wonen in Kampen, de Koriander.