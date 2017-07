Elektronische neus ruikt longziekte

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft een elektronische ‘neus’ ontwikkeld die kan ruiken of en wat voor longziekte iemand heeft. De SpiroNose merkt dat aan de stoffen in de uitgeademde lucht.

De speurneus lijkt een uitkomst: bij veel mensen met longklachten is het volgens het AMC lastig om de juiste diagnose te stellen, waardoor de goede behandeling vaak te laat begint.

Volgens een woordvoerder stelt de neus in negen van de tien gevallen de juiste diagnose. Het apparaat kan verder bij longkankerpatiënten voorspellen of zogenoemde immunotherapie aanslaat.

„Voor veel nieuwe en dure medicijnen bestaat geen test om te bepalen welk middel bij welke patiënt aanslaat. De behandeling is dan een tijdrovende en kostbare zoektocht”, zegt technisch geneeskundige Rianne de Vries, onderzoeksleider in het AMC. „De SpiroNose kan hier verandering in brengen.”

Verwacht wordt dat de neus in de toekomst al bij de huisarts aan de adem van patiënten kan gaan snuffelen.