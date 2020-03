‘Elektronische neus’ kan kans op slokdarmkanker vooraf ruiken

Huisartsen kunnen in de toekomst mogelijk met een draagbare ‘elektronische neus’ een eventuele voorloper van slokdarmkanker opsporen, zeggen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen na onderzoek bij ruim vierhonderd patiënten. „De dokter kan dan op eenvoudige en niet al te ingrijpende wijze die voorloper, de Barrett slokdarm, waarnemen in de adem van de patiënt.”

Meestal wordt slokdarmkanker pas in een vergevorderd stadium vastgesteld, waardoor behandeling moeilijk is. De diagnose van de ziekte en genoemde voorloper wordt nu nog gesteld met een endoscoop met camera die de slokdarm ingaat: een dure en vervelende methode.

Een zogenoemde e-Nose, die ook al bij sommige andere ziekten wordt gebruikt, kan de eerste vaststelling of verdenking ook hier vergemakkelijken. „De sensitiviteit om Barrett slokdarm op te pikken was hoog, namelijk 91 procent. Dat betekent dat de test 91 van de 100 mensen met Barrett slokdarm opspoort op basis van het uitademprofiel”, aldus Yonne Peters, Maag-Darm-Leveronderzoeker bij het Radboudumc.

Volgens de site van de Maag Lever Darm Stichting ontwikkelt minder dan vijf procent van de mensen met een Barrett slokdarm ook uiteindelijk slokdarmkanker.