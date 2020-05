Elektrische brommobiel mag goedkoop parkeren in Amsterdam

Elektrische mini-autootjes zoals de Birò mogen in Amsterdam al een tijdje niet meer gratis op de stoep parkeren, maar moeten worden neergezet op een gewone, betaalde parkeerplaats. Maar omdat het stil en schoon vervoer betreft, komt de gemeente Amsterdam de eigenaren tegemoet met een speciale parkeervergunning. Die geldt voor de hele stad en kost de helft van een reguliere vergunning. Het gaat om een proef van twee jaar die op 1 juli ingaat.

Birò’s worden sinds vorig jaar aangemerkt als brommobiel. Ze mogen daarom niet meer op het fietspad maar moeten op de rijbaan en ze moeten een kenteken hebben. Voorheen werden ze verkocht als gehandicaptenvoertuig, zoals ook de bekende Canta. Met name in Amsterdam worden de Birò’s en vergelijkbare autootjes van andere merken zoals Carver veel gebruikt door niet-gehandicapten, onder wie veel BN’ers, waardoor ze ook wel bekend staan als ‘rijkeluiskarretjes’ of ’kakkercanta’s’.