Elektrische auto reed 100 jaar geleden al rond

Het lijkt alsof de elektrische auto iets is van de laatste jaren. Niets is minder waar. De elektrische auto was tot ongeveer 1920 een alledaags verschijnsel in Nederland. Veel stedelijke taxibedrijven reden met elektrische auto’s. Daarna won de fossiele brandstofauto terrein en speelde de elektrische auto amper nog een rol in de Nederlandse mobiliteit. Tot 2012, toen begon de e-auto aan z’n opmars.

In de tentoonstelling De geschiedenis van de elektrische auto, die woensdag in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag wordt geopend, is deze ontwikkeling te zien.

Sinds 2012 maakt elektrisch rijden een pijlsnelle comeback. Het aantal elektrische voertuigen neemt jaarlijks flink toe en inmiddels kent Nederland zelfs de hoogste laadpaaldichtheid ter wereld.

2019 zou wel eens de geschiedenisboeken in kunnen gaan als het jaar waarin elektrische rijden definitief doorbreekt. De Tesla Model S is de best verkopende auto van Nederland, de Europese auto van het jaar is de elektrische Jaguar i-Pace en Volkswagen pompt miljarden in de elektrische ID.3, die de opvolger moet worden van de Golf.

De gratis tentoonstelling is te zien tot en met februari 2020.