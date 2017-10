Elektrisch vliegtuig door Nederlands luchtruim

Vliegtuigspotters kunnen vrijdag getuige zijn van de eerste vlucht van een volledig elektrisch vliegtuig in het Nederlandse luchtruim. De ‘Pipistrel Alpha Electro’ , die ook echt in productie is genomen, vertrekt vanaf luchthaven Hilversum en landt bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Het gaat om een tweezits trainingtoestel van Sloveense makelij, met een maximum snelheid van 200 kilometer per uur. Er kan ongeveer anderhalf uur mee gevlogen worden voordat de accu leeg is. Dat is bijzonder omdat met andere elektrische vliegtuigjes tot nu toe slechts zo’n tien tot vijftien minuten gevlogen kan worden, vertelt Jaap-Jan Ferweda, directeur bij importeur iFly.

Hij voorziet dat vliegers binnen enkele jaren een basisvliegopleiding kunnen doen met het toestel. „De verwachting is dat hiermee een nieuwe generatie vliegers wordt aangetrokken die stil en duurzaam wil gaan vliegen”, aldus Ferweda. Om dit voor elkaar te krijgen is iFly een samenwerking aangegaan met Vliegschool Hilversum.

Het elektrovliegtuigje stijgt vrijdag tussen 15.00 en 15.30 uur op in Hilversum. De vlucht valt samen met het hi-tech event ‘Science for Humanity’ in Soesterberg komend weekend. Daar kunnen bezoekers kennismaken met technologie van de toekomst: wargames, een waterstofauto en een ‘exoskelet’, een soort uitwendig skelet dat het dragen van een zware rugzak verlicht.