Elektriciteit keert terug op Curaçao

Op Curaçao is dinsdagmiddag (lokale tijd) in verschillende wijken de stroom weer teruggekeerd, nadat die ‘s ochtends was uitgevallen. Dat heeft de directeur van elektriciteitsbedrijf Aqualectra laten weten.

Er is volgens hem hard gewerkt om eerst het ziekenhuis en daarna de luchthaven weer van stroom te voorzien. Daarna kwam de stroom wijk voor wijk terug. Hij garandeerde dat voor het vallen van de avond alle huishoudens en bedrijven weer stroom hebben.

De machines die stroom opwekken van Aqualectra zijn dinsdagochtend uitgevallen en moesten daarna worden opgestart. Dat duurde enkele uren. Volgens de maatschappij hadden zich in de weken daarvoor verschillende problemen voorgedaan met zogenaamde ‘fluctuaties in het elektriciteitsnet’.