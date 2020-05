Elburgse ondernemers willen winkel openen op Pinksterzondag

Niet minder dan 23 ondernemers in Elburg willen op Eerste Pinksterdag tussen 13:00 en 17:00 uur hun winkels openen. Daarmee willen ze „een statement maken richting de lokale politiek”.

Daarover schrijft Omroep Gelderland. Maandag buigt de gemeenteraad van Elburg zich over de lokale winkeltijdenverordening en het ziet er niet naar uit dat de meerderheid van ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA voor een tijdelijke koopzondag zal stemmen.

Voor Joop Zwart –eigenaar van een kledingwinkel en bestuurslid van de Winkel Vesting Elburg– is dat aanleiding om actie te gaan voeren. „We willen een statement maken richting de lokale politiek. Zonder een tijdelijke koopzondag redden we het niet, dan vallen er straks meerdere winkels om.” Volgens hem zullen „23 winkels in de binnenstad” zondagmiddag 31 mei geopend zijn.