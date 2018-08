Elburgse haven verandert elke middag in een wespennest

Zo’n 8000 boten leggen jaarlijks in de haven van Elburg aan. Havenmeester Henk Kroes en assistent Gerrit Leusink zorgen ervoor dat iedere passant een plek krijgt. Ook de onervaren jongeren in hun huurbootjes.

Met een brede zwaai groet havenmeester Kroes de opvarenden van een Duitse boot die de haven verlaat. „Box 230 is voor jou”, antwoordt hij even later een volgende gast, die hij nog kent van eerdere bezoeken aan Elburg.

Vanochtend is het rustig in het havenkantoor van de oude Hanzestad op de Noord-Veluwe. „Maar vanmiddag zal het weer een wespennest zijn. Iedereen komt dan op je af: Ik lig hier, ik lig daar, heb je een plaatsje voor me?” zegt Kroes. „Je kunt op drie manieren contact krijgen met ons kantoor: mondeling, per telefoon en per marifoon. Soms is het zo hectisch dat ik drie personen tegelijk te woord sta.”

Kroes (45) is het wel gewend. Dit is zijn zestiende jaar. Eerst dertien jaar als assistent, nu als eerste havenmeester. In dienst van de gemeente Elburg. „Ik moet zorgen dat iedereen een mooi plekje krijgt, het flink naar de zin heeft in Elburg en goed in de watten wordt gelegd, zodat ze volgend jaar terugkomen”, vat Kroes samen.

En dat houdt van alles in, aldus de havenmeester. „Soms vraag ik me na een drukke dag af wat ik nou allemaal gedaan heb. In elk geval was ik er ongelooflijk druk mee. We krijgen heel wat vragen. Meneer, waar is de stroom? Wat is het wifiwachtwoord? Waar zijn de winkels? Ik heb een dokter nodig, ik heb mijn been gestoten. Het gaat de hele dag door. Als we tegen de avond controleren of het havengeld betaald is, krijgen we soms zelfs hele levensverhalen te horen. Laatst nog van een man die deze zomer alleen vaart. Zijn vrouw is vorig jaar overleden.”

Middeleeuwen

Assistent Leusink (56): „Als ik ’s morgens vanuit de stad naar het havenkantoor fiets ben ik vaak al vijf keer aangesproken voordat ik hier de klink vasthoud.” Kroes: „Als verlengstuk van de VVV hebben we ook allerlei folders en fietsroutes liggen. Mensen willen van je weten waar het goed eten is. Ik beveel niet één restaurant speciaal aan. Het is overal prima, zeg ik maar. En dat is in Elburg ook zo.”

Meestal is het druk in de haven. „De bezettingsgraad ligt boven de 90 procent. Heel veel moeite hoeven we er niet voor te doen om het vol te krijgen”, zegt Kroes. „De mensen komen voor de stad. In feite is de vesting één groot museum. Alsof je even terug bent in de middeleeuwen. Als we de stad er niet achter hadden liggen, zou het in de haven een stuk rustiger zijn. Gasten die hier nog nooit waren, betalen veelal voor één nacht. Het komt vaak voor dat ze, aangenaam verrast, de volgende dag een nacht bijboeken, omdat ze nog niet alles gezien hebben.”

Nogal wat gasten ontmoeten Kroes en Leusink elk jaar weer. „Elburg ligt midden in het land. Velen komen er zowel op de heen- als op de terugweg langs. Soms blijven ze hier een week.” Geregeld doen ook rondvaartboten en charterschepen de stad aan. „Hun passagiers gaan dan voor een paar uur de vesting in. Van tevoren reserveren ze bij ons. Vanochtend heb ik weer een plek vrijgemaakt. Die vrijhouden is soms een heel gedoe. Al geven we het met borden aan, mensen die blijkbaar niet zo goed kunnen lezen, leggen er wel aan.”

Van jonge mensen in huurbootjes heeft Leusink het meest last. Kroes: „Niet voor niets hebben die bootjes stootbanden rondom. Sommige mensen kunnen ook echt niet varen. Die laat ik toch niet graag in de binnenhaven toe. Ik heb liever niet dat ze daar schade maken, bij al die dure boten. Van mij krijgen die gasten een plaats aan ”de lange steiger”, het kanaal naar de havenkom. Daar kunnen ze minder kwaad.”

290 ligplaatsen in Hanzehaven Elburg

De Hanzehaven van Elburg, bereikbaar via het Veluwemeer en het Drontermeer, heeft honderd ligplaatsen voor passanten. De 190 vaste ligplaatsen worden als ze vrij zijn, ook voor passanten gebruikt. Het havengeld bedraagt 1,40 europ per nacht per strekkende meter boot, exclusief toeristenbelasting.

De haven is onlangs gerenoveerd en uitgebreid. Elke steiger heeft nu elektriciteit en een waterpunt. Vanaf deze week is er in het hele havengebied wifi. Havenmeester Henk Kroes: „Zoals vroeger werd geïnformeerd of er stroom was, is nu vaak de eerste vraag van mensen die binnenvaren: Is er wifi?”

zomerserie Water

Dit is de derde aflevering in een serie over water. Zaterdag deel 4.