Elburgers gaan zelf kleine branden blussen

Inwoners van Elburg gaan binnenkort kleine branden blussen.

Ze worden dan ingezet als ”burgerbrandweer”, aldus De Stentor vrijdag. Vrijwilligers worden dan via een app of sms gealarmeerd bij een beginnende brand in hun directe omgeving. De burgerbrandweer kan snel eigen blusmiddelen inzetten om de brand beheersbaar te houden, waarna de brandweer het bluswerk overneemt.

In een oude, dichtbebouwde stad als Elburg is het risico op branduitbreiding hoog en kan de aanrijtijd voor brandweer lang zijn. Straten en steegjes zijn soms moeilijk bereikbaar.