„El Chapo kocht Mexicaanse ex-president om”

Een getuige in het proces tegen Joaquin ‘El Chapo’ Guzman heeft dinsdag herhaald dat de Mexicaanse drugsbaron in het verleden ex-president Enrique Peña Nieto heeft omgekocht voor 100 miljoen dollar. Dat verhaal had hij in het verleden al eens verteld tegen de Amerikaanse autoriteiten.

Alex Cifuentes, die beweert dat hij jarenlang een naaste medewerker was van Guzman, sprak over het smeergeld tijdens een kruisverhoor door een van de advocaten van El Chapo. Op de vraag of hij justitie in 2016 op de hoogte heeft gebracht van die steekpenningen, antwoordde hij: „Dat klopt”.