Eisen van 4,5 jaar cel voor mislukte bevrijdingspoging Omar L.

De officier van justitie eist gevangenisstraffen tot 4,5 jaar tegen twee Franse verdachten die op 19 januari probeerden Omar L. te helpen ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen.

Volgens justitie hebben Alberic G. (25) en Bilal L. (27) met twee anderen, die maandagmiddag in de rechtbank in Zutphen terechtstaan, een gat gemaakt in het hekwerk van de gevangenis. Dat deden ze met een slijptol en betonscharen. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden.

De Fransen, in leeftijd variërend van 22 tot 30 jaar, worden verdacht van hulp bij een ontsnappingspoging, brandstichting, vernieling van de hekwerken en heling van de gebruikte vluchtauto’s.

De gevangenis Ooyerhoek heeft 170.000 euro schade geleden bij de mislukte ontsnappingspoging. De gevangenis wil de schade op de verdachten verhalen.

„Als je de slijptol zet in de toegangsdeur van een penitentiaire inrichting, zet je de slijptol in de rechtsstaat”, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Zutphen. „De verharding van de georganiseerde criminaliteit is al langere tijd bron van grote zorg en onrust. Deze bevrijdingspoging is tekenend voor het verharde klimaat, waarin criminelen doen alsof de rest van de samenleving slechts een bordkartonnen decor is.”

De rechtszaak begon met het vertonen van de bewakingsbeelden die zijn gemaakt op en rond het gevangenisterrein. „De verdachten hebben kostbare tijd verloren laten gaan, terwijl ze wel deugdelijk gereedschap hadden”, aldus het OM. „De voorbereiding van de bevrijdingspoging was uitstekend. Het had een succes kunnen worden, maar in de uitvoering hebben verdachten verkeerde keuzes gemaakt. Maar aan hun intenties en energie heeft het niet gelegen.”

De vier Franse verdachten gingen er in een auto vandoor toen duidelijk was dat ze niet binnen zouden komen. Na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, kon de politie de mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar.

Volgens het OM moeten de verdachten hebben geweten dat ze aan het werk waren voor een crimineel netwerk. „Als je uit Frankrijk zoveel kilometer rijdt om een gevangenishek door te knippen, dan weet je dat het niet gaat om een winkeldief. Het kan niet anders of deze mannen zijn besteld door L.”