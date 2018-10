Eisen van 15 jaar cel voor fatale ripdeal

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen drie mannen en een vrouw vijftien jaar gevangenisstraf geëist, wegens een overval op de woning van een 65-jarige man in het Zeeuwse Rilland. Die werd gepleegd op 19 maart 2017. De man overleed als gevolg van „zwaar geweld” dat de vier Bulgaarse overvallers tegen hem hebben gebruikt. Het slachtoffer had op zijn zolder 122 wietplanten. De overvallers gingen daarmee vandoor.

Volgens het OM heeft de 22-jarige vrouw haar handlangers ingelicht over de plantage met oogstrijpe planten. Zij zou ook contact met het slachtoffer hebben gelegd en op avond van de ripdeal al bij de man in de woning zijn geweest. Justitie meent dat de mannen (41, 41 en 47 jaar oud) het geweld hebben gepleegd, maar houdt de vrouw niet minder verantwoordelijk in het geheel. De politie vond DNA van alle verdachten, onder meer op het geknevelde slachtoffer.

Het lichaam van de man werd de dag na de overval gevonden. De verdachten konden vorig jaar zomer worden opgepakt. Zij hebben gezwegen dan wel elkaar de schuld gegeven.

Het proces tegen het viertal wordt vrijdag voortgezet.