Eisen tot zes jaar in zaak Urker drugskotter

Tegen eigenaar Johannes N. en vier bemanningsleden van de Urker viskotter waarop vorig jaar juni in Harlingen bijna 261 kilo cocaïne werd gevonden, zijn voor de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen geëist tot zes jaar. Ook moet N. wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft zijn viskotter inleveren.

De hoogste strafeis was voor de 37-jarige Montenegrijn Dalibor D. (37). Hij zou door de opdrachtgevers zijn ingevlogen om de viskotter Z181 naar de plek te manoeuvreren waar de drugs moesten worden opgepikt. Eigenaar N. (31) hoorde drie jaar cel tegen zich eisen.

In de eis tegen N. hield de aanklager er rekening mee dat hij heeft bekend en heeft toegegeven dat hij schipper Tiemen Klaas W. (39) en bemanningslid Marcin R. (42) erbij heeft betrokken. Ook woog het OM het miljoenenverlies mee dat N. lijdt doordat hij zijn kotter kwijtraakt. Als de rechtbank die vordering afwijst, dan komt er wat justitie betreft een jaar cel bij.

Schipper W. hoorde vijf jaar cel eisen, de bemanningsleden R. en Klaas Willem F. (39) ieder drie jaar.

Voor de bewering van N. dat hij zijn kotter beschikbaar zou hebben gesteld omdat zijn gezin en hij zwaar werden bedreigd, was volgens de officier van justitie nauwelijks bewijs. Uit ‘gekraakte’ PGP-telefoons is weliswaar informatie opgediept waarin sprake is van dreiging, maar volgens het OM was die terug te voeren naar langer geleden en niet specifiek aan het transport van afgelopen jaar te koppelen.

„Het lijkt er eerder op dat N. klem is komen te zitten’, aldus de aanklager, ,,en in dat verband is het jammer dat hij niet wil zeggen wie hem zo onder druk heeft gezet. We zien aan hem: als je eenmaal in het net zit, dan kom je er bij de grote mannen in de onderwereld niet zomaar uit.”

De Harlinger drugsvangst was het gevolg van een toevalstreffer in een andere zaak, dat verband hield met de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. in Diemen in 2015. In het onderzoek daarnaar stuitte de politie op berichtenverkeer tussen Naoufal ‘Noffel’ F., vermeend opdrachtgever voor de aanslag, en Muhammed S. uit Amstelveen. Kottereigenaar N. kwam in beeld toen hij S. ontmoette.