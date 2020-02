Eisen tot vier jaar voor miljoenenoplichting beleggers

Voor de rechtbank in Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag tegen acht verdachten celstraffen tot vier jaar geëist wegens oplichting van tientallen particuliere beleggers. De acht gingen volgens het OM te werk met zogeheten boilerrooms: frauduleuze clubs, die met gehaaide en agressieve verkoopmethoden potentiële beleggers overhalen aandelen, obligaties en emissierechten te kopen. Slachtoffers legden in totaal meer dan 7 miljoen euro in.

Volgens het OM waren de acht verdachten betrokken bij vier boilerrooms. Uit onderzoek van de FIOD bleek dat zij actief waren in onder andere Nederland, België, Spanje, Servië, de Verenigde Staten en Hong Kong. Onder de slachtoffers waren heel wat oudere mensen, van wie sommigen hun laatste spaar- of pensioengeld in het niets zagen verdwijnen.

De groep verdachten vormde volgens het OM een criminele organisatie, met een duidelijke taak- en rolverdeling. Potentiële beleggers werden ongevraagd benaderd (‘cold calling’), waarbij gebruikt werd gemaakt van gelikte brochures, websites en verkooppraatjes. Nadat beleggers hadden toegehapt en er bij hen niets meer te halen viel, was er nauwelijks meer contact mogelijk met de verdachten. „De stekker werd uit de boilerroom getrokken”, aldus justitie. De slachtoffers bleven achter met lege handen, de verdachten zetten hun praktijken elders onder een andere naam voort.

De rechtbank doet uitspraak op 1 mei.