Eisen tot achttien jaar cel flatbrand Diemen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag gevangenisstraffen tot achttien jaar geëist tegen de drie verdachten van de fatale flatbrand in Diemen. Bij de brand in de zomer van 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Ook liepen twee mensen ernstig letsel op.

De hoogste eis hoorde Simona I. (24) tegen zich eisen. Volgens de aanklager heeft zij de brand in haar woning op de begane grond van de vijftien verdiepingen tellende studentenflat laten aansteken „om verzekeringspenningen op te strijken”. Haar broer Gilermo (25) en Rachied V. (27), de derde verdachte, stelde ze daarbij geld in het vooruitzicht.

Volgens de officier van justitie is de fatale afloop van de brand volledig toe te rekenen aan alle drie de verdachten. Tegen V., die heeft ontkend en verder heeft gezwegen, eiste hij zeventien jaar cel. Gilermo I. krijgt wat hem betreft zestien jaar celstraf. Volgens de aanklager is Gilermo I. de enige van de drie die verantwoordelijkheid heeft genomen door zijn aandeel in de brand toe te geven. Ook heeft hij als enige „oprecht berouw” getoond.

Over Simona I. oordeelde de aanklager hard. „Calculerend, koud en gewetenloos”, noemde hij haar. De ochtend na de brand, toen al bekend was dat de brand een leven had geëist, deed ze bij de politie aangifte van brandstichting. Vervolgens bleef ze de weken en maanden daarna bij de verzekeraar achter de uitkering van een schadevergoeding aanjagen, aldus de officier van justitie. Niet lang voor de brand had ze volgens hem ook de dekking van haar inboedelverzekering verhoogd.