Eisen tot acht jaar voor plofkraken Duitsland

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam tegen drie mannen gevangenisstraffen tot acht jaar geëist, wegens het plegen van twee plofkraken in Duitsland in februari 2017. Zij bliezen in Neukirchen-Vluyn en in Aachen-Simmerath geldautomaten op, waarbij grote schade werd aangericht. Alleen bij de eerste kraak, in Neukirchen-Vluyn, werd geld buitgemaakt, bijna 120.000 euro. De tweede kraak leverde niets op.

Volgens het OM heeft het drietal een misdaadbende gevormd en ging het georganiseerd te werk. Er werden voorverkenningen gedaan en snelle auto’s en kentekenplaten gestolen. De drie mannen - Omar E. (29), Hasan K. (36) en Mohamed C. (30) - hebben allen een uitgebreid strafblad. E. wordt gerekend tot de top 600 van Amsterdamse criminelen.

Bij de onderbouwing van de eisen wees het OM op het grote gevaar dat plofkraken voor omwonenden opleveren. Banken kunnen zich er niet of nauwelijks tegen beveiligen.