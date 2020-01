Eisen tot acht jaar cel voor cocaïnelabs in hartje Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Haag tegen zes vermeende leden van een Albanese drugsbende straffen tot acht jaar cel geëist. De bende runde in het centrum van Den Haag twee cocaïnelabs, in panden aan de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort. Daar werden volgens het OM grote hoeveelheden drugs gewassen, versneden en geperst. De bende werd eind augustus 2018 opgerold.

Twee Albanezen van 48 en 32 jaar zouden de organisatie leiden. De hoogste strafeis was voor de oudste van de twee, de jongste ontsnapte naar België en zit daar vast. Zes jaar werd geëist tegen een 42-jarige Nederlander die de panden en betalingen zou hebben geregeld. Twee 31-jarige Albanezen die naar Nederland waren gekomen om in het lab te werken, hoorden 40 en 50 maanden cel eisen, een 51-jarige Bulgaar 28 maanden en een 43-jarige Rus 2 maanden cel.

De politie kwam de bende op het spoor door twee tips, onder andere van de verhuurder die een slecht gevoel had bij de nieuwe huurder. Daarop plaatste de politie bij de locaties camera’s en tapte telefoons af. In de labs werden veel giftige stoffen gebruikt.