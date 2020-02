Eisen tot 9 jaar celstraf in hoger beroep helikopterzaak

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag celstraffen van drie tot negen jaar geëist tegen negen mannen die in oktober 2017 een helikopter zouden hebben willen kapen om crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. „Deze verdachten hebben totale minachting voor de rechtsorde getoond”, zei de aanklaagster bij het gerechtshof in Amsterdam.

Om het plan uit te voeren hadden de negen mannen (21 tot 56 jaar oud) een helikopter gehuurd, die zij na een tussenlanding zouden kapen. De politie kreeg de mannen na een tip echter in de smiezen en greep voortijdig in. Bij de operatie schoten agenten een 30-jarige verdachte op de vlucht dood.

De officier van justitie had bij de rechtbank ook al straffen tot negen jaar geëist. De rechtbank strafte toen veel lager, omdat de uitvoering van de misdrijven nog niet zou zijn begonnen toen de politie ingreep. Het OM ging daarop in beroep.

In de ogen van de aanklaagster heeft de rechtbank in de beoordeling „het kantelpunt op de verkeerde plek gelegd”. De verdachten hebben volgens haar „alles gedaan wat in hun vermogen ligt om een helikopter te kapen en daarmee een zware crimineel op al dan niet brute wijze uit de gevangenis te halen”. A. zit een lange straf uit voor het aansturen van een moord in Antwerpen.

Bij het hof benadrukte de aanklaagster dat lange gevangenisstraffen geboden zijn, ook vanuit het oogpunt van generale preventie: „Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn dat iemand die een ander probeert te helpen ontsnappen zelf voor jaren de cel in gaat”, zei ze.

Zij stelde dat de plannen voor de ontsnappingspoging „misschien lezen als een schelmenroman, maar in werkelijkheid een confronterende inkijk bieden in de wereld van de harde criminaliteit”. Het plan getuigde „van enorme brutaliteit” en was „levensgevaarlijk”. De verdachten deinsden bovendien niet terug voor het gebruik van geweld.

Vanaf woensdagmiddag zijn de advocaten aan het woord. De uitspraak is gepland op 6 maart.