Eisen tot 9 jaar cel tegen „heroïnefamilie”

Overdag een kwekerij voor paprika’s in Bergschenhoek, maar ’s avonds en ’s nachts een lab voor de productie van heroïne. Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het duidelijk dat twaalf ontkennende verdachten hierbij betrokken waren, onder wie vier broers, een neef en hun zwager. Ook een grondstoffenhandelaar is verdachte. De aanklager eiste woensdag voor de rechtbank in Den Haag straffen oplopend tot negen jaar cel.

De hoogste strafeisen waren voor de broers die volgens het OM het bedrijf leidden en de criminele activiteiten aanstuurden. De heroïne maakten ze uit morfine, die zij bewerkten met grote hoeveelheden chemische stoffen als azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat. Het leverde op zijn minst 500 kilo heroïne op, aldus de aanklager. Voor zover hem bekend is het de eerste keer in Nederland dat een heroïnelab tot vervolging leidde.