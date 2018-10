Eisen tot 7 jaar cel tegen speed en xtc-bende

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat elf verdachten straffen krijgen opgelegd tot zeven jaar cel, omdat zij betrokken zouden zijn bij de grootschalige productie van speed en xtc. Dat gebeurde op meer dan tien plekken in de regio Den Haag, soms gewoon midden in woonwijken, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Den Haag.

Elke locatie had een eigen taak, zoals de opslag van grondstoffen, verwerking en het draaien van miljoenen pillen. Daarvoor werden duizenden liters chemicaliën ingevoerd, aldus het OM. Al in 2015 waarschuwde de Belgische politie haar Nederlandse collega’s dat er honderden vaten met zoutzuur, fosforzuur en zwavelzuur de grens over kwamen. Het spul ging naar een loods in De Lier.

Hoewel de politie daar binnenvalt, gaan de leveringen naar elders volop door. Die locaties worden daarna ook ontmanteld. In een woning in Den Haag worden een handgranaat en een automatisch vuurwapen gevonden. Een 61-jarige man uit Moordrecht en een 34-jarige man uit Den Hoorn ziet het OM als hoofdverdachten. De zaak tegen de oudste is aangehouden.

De rechtszaak wordt de komende weken vervolgd.