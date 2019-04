Eisen tot 42 maanden tegen rovende familie

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat leden van een rondreizende familie die ervan worden verdacht dat ze ongeveer 160 auto’s en campers leegroofden langs de kust, celstraffen krijgen van 24 tot 42 maanden. Met de inbraken voorzag de Italiaans sprekende familie uit het voormalige Joegoslavië in haar levensonderhoud, stelde de aanklaagster vrijdag voor de rechtbank in Middelburg. De ouders zouden hun kinderen hebben gedwongen mee te doen.

Beweringen van vader Moris (43) en moeder Anna (42) dat ze op vakantie waren met een geleende camper, veegde de officier van justitie van tafel. Ze wees erop dat hun camper barstensvol gestolen spullen zat toen de politie de familie op 16 augustus aanhield. Het ging om twintig koffers, 36 tassen, ladingen kleding, apparatuur, sieraden, zonnebrillen en speelgoed. Bovendien sloot de - ook gestolen - navigatie in hun camper naadloos aan op de plekken waar was ingebroken.

Dat gebeurde op onbewaakte parkeerplaatsen in vooral Zeeland. Volgens de aanklaagster gaat het om zeker vijf inbraken per dag, een maand lang. Vaak werd een ruitje ingetikt of een slot geforceerd. De familie verbleef met zijn achten in de 8 meter lange camper zonder voorzieningen op parkeerplaatsen. Voor hun komst naar Nederland, sloeg de familie toe aan de Belgische kust, aldus het OM. Daar worden ze ook nog vervolgd.

De aanklaagster vindt dat de familie een criminele organisatie vormt waaraan de ouders leiding gaven. Ook verwijt ze hen mensenhandel en uitbuiting, heling, vervalsing van identiteitsbewijzen. Beide ouders en zoon Dennis (20), die vastzitten sinds hun aanhouding, spraken de verwijten ten stelligste tegen. Moeder Anna bezwoer dat ze dit haar kinderen nooit zou aandoen. Schoondochter Lydia (19) verscheen niet op de zitting. Vader Moris heeft zo’n vijf inbraken bekend maar zei dat hij die alleen heeft gepleegd.

Twee puberdochters komen later nog voor bij de kinderrechter. Een jongetje van 11 jaar en een baby van 1 zijn bij familie ondergebracht.

De verdediging vond dat er geen deugdelijk bewijs is en weersprak dat er een organisatie of hiërarchie zou zijn. Ook blijkt nergens uit dat de kinderen werden uitgebuit. Integendeel, er zou juist sprake zijn van een liefdevol gezin waar de kinderen in de watten werden gelegd.

De rechtbank doet op 9 mei uitspraak.