Eisen tot 42 maanden cel in Angels-proces

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen vijf leden van de Haarlemse chapter van Hells Angels en de vriendin van chapterpresident Lysander de R. celstraffen tot 42 maanden geëist. Het clubhuis van de motorclub moet verbeurd worden verklaard, vindt justitie.

Volgens de aanklagers hebben de verdachten zich onder meer schuldig gemaakt aan geweldpleging, wapenbezit, brandstichting, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De hoogste eis hoorde de vriendin van De R. tegen zich eisen, Sylvana P. Zij was formeel geen lid van de motorclub, maar nam wel volop deel aan de criminele activiteiten, aldus het OM.

Chapterpresident De R. zelf hoort samen met twee andere kopstukken van de motorclub pas later welke strafeis het OM voor hem in petto heeft. De rechtbank stelde de behandeling van hun zaken vorige maand uit naar de tweede helft van mei en juni. Dat gebeurde op verzoek van de verdediging van de drie. Die vond dat er onvoldoende tijd was geweest voor de voorbereiding op het proces.

De uitspraak in alle zaken is op 18 juli.