Eisen tot 4 jaar cel voor witwassers

Tegen vier verdachten zijn wegens witwassen celstraffen tot vier jaar geëist. De zaak kwam aan het rollen toen in 2016 uit een ander onderzoek informatie kwam over de financiering van een woning in de buurt van Amsterdam. Die was ongeveer 900.000 euro waard, maar zou bewoond worden door een vrouw zonder enige bron van inkomsten.

Volgens de officier van justitie is het huis gefinancierd met crimineel geld. De vier verdachten hebben er niets over willen zeggen. Maar dat er deels cash geld, een ongebruikelijke constructie met een BV en een stichting administratiekantoor zijn gebruikt voor de financiering, zou wijzen op het verhullen van de criminele achtergrond.

De vrouw (42) was met haar man (41) de daadwerkelijke bewoner, maar de papieren eigenaar was een 69-jarige Belg. Via hem en een 48-jarige Amsterdammer werd de betaling van de woning geregeld. In het huis zijn ook nog een vuurwapen en patroonhouders gevonden.

Inmiddels is de man met onbekende bestemming uit Nederland vertrokken. De vrouw en de kinderen zijn naar Dubai verhuisd.