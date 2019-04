Eisen tot 4,5 jaar voor runnen drugslab

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft tegen twee mannen en vrouw celstraffen tot 4,5 jaar geëist wegens het runnen van een laboratorium voor synthetische drugs in een woonwijk in Berghem. Het bestaan van het lab kwam vorig jaar mei aan het licht doordat er brand in de betreffende loods was ontstaan, waarbij giftige dampen vrijkwamen. Volgens het OM is Berghem aan een chemische ramp ontsnapt.

De brand werd destijds gemeld door de 38-jarige eigenaar van de loods. Hij moest die avond naar een ziekenhuis worden afgevoerd omdat hij chemische dampen heeft ingeademd. Volgens justitie hebben hij en zijn vrouw (36) de drugsfabriek samen met een 46-jarige man uit Helmond opgezet. De Helmonder geldt als de initiatiefnemer en hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Tegen de loodseigenaar en zijn vrouw eiste het OM respectievelijk vier en twee jaar cel.

Dat het lab midden in een woonwijk stond, is voor het OM een strafverzwarende factor. De verdachten zijn met de drugsproductie aan de slag gegaan in de hoop er flink aan te verdienen, aldus de officier van justitie: „Negatieve effecten voor anderen, gezondheidsrisico’s, brandgevaar, ontploffingsgevaar, in het midden van een woonwijk, ze namen het voor lief.”

De rechtbank doet uitspraak op 1 mei.