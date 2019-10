Eisen tot 28 jaar in vergismoord Venlo

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag forse celstraffen geëist tegen twee verdachten in de zogenoemde vergismoord op de 39-jarige Russische Tanja Gurskaja in Venlo in oktober 2012. Tegen de 58-jarige John B. eiste het OM 28 jaar cel wegens het uitlokken van de moord en tegen een vermeend huurmoordenaar uit Letland 22 jaar.

Tegen een kroongetuige in deze zaak, Dennis W., gaat het OM woensdag 14 jaar eisen, kondigde de officier van justitie maandag al aan voor de rechtbank in Maastricht.

Het OM spreekt van een „escalatie van geweld in een drugszaak”. Hoofdverdachte B. zou Dennis W. (39) opdracht hebben gegeven Wilmo R. dood te schieten wegens een hoog opgelopen ruzie om drugsgelden. Volgens het OM eiste Wilmo R. zes ton van John B. wegens een mislukte cocaïnesmokkel.

W. haalde er vervolgens een Let bij, Janis V. (40). Beiden hebben volgens het OM geschoten. Op de verkeerde. Want het beoogde doelwit Wilmo R. was op dat moment in Brazilië. Het tweetal begon te schieten toen zijn partner Gurskaja naar buiten kwam om de hond uit te laten. De vrouw stierf in de armen van haar 12-jarige zoontje.

Tegen W. zou het OM eigenlijk 20 jaar eisen, maar omdat hij kroongetuige is in deze zaak, zal het OM om 30 procent strafvermindering vragen op de zitting van woensdag.

B. weerspreekt alle aantijgingen. Zijn advocaten komen maandagmiddag aan het woord.