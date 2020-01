Eisen tot 26 jaar voor liquidatie in Breda

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda 26 jaar cel geëist tegen Corné R. (45) uit Sprundel, vanwege de liquidatie van Peter van der Linde op 6 januari 2017.

De moord voor een café in Breda gebeurde volgens de twee officieren van justitie in opdracht van Piet S. (44) uit Etten-Leur. Tegen hem eisten ze 24 jaar, net als tegen de vermeende chauffeur David J. (37) uit Sint Willebrord.

Van der Linde zou „op koelbloedige en brute wijze” zijn vermoord vanwege een schuld. Hij werd volgens de officieren door Piet S. naar het café gelokt, die daar een feest gaf. Na het verlaten van de kroeg werd hij doodgeschoten door R., die bekende te hebben geschoten. Hij ontkende alleen wel dat dat het plan was. Hij zei dat hij ruzie had met Van der Linde, ook om een schuld. Die avond zou hij zo boos zijn geworden dat hij de Bredanaar doodschoot.

Om het bewijs rond te krijgen zette justitie undercoveragenten in tegen J. Tegen hen zei hij dat S. de opdrachtgever was, dat R. schoot en hijzelf reed. Die verklaring trok hij later in. De Hoge Raad verwees vorige maand twee moordzaken terug naar lagere rechters. Dat was omdat onvoldoende was uitgelegd of undercoveragenten iemand genoeg vrijheid geven om hun eigen verklaring te vertellen. Volgens de officier van justitie is in deze zaak op de juiste manier gewerkt en lag er ‘geen ongeoorloofde druk’ op J. om zijn verklaringen af te leggen.

Behalve de verklaring tegen de geheim agenten, steunt het bewijs voor moord op telefoongegevens. Zo zouden de drie al sinds eind december enkele keren bij elkaar zijn geweest om de moord voor te bereiden. Daarnaast leidt justitie uit telefoontaps en betalingsverkeer af dat Piet S. zwijggeld betaalde aan Corné R. om niks over hem te verklaren. Zelf doen die twee dat af als onzin. Ze stelden dat dat geld slechts een vriendendienst was. Uit de telefoontaps zou echter blijken dat de betaling niet vrijwillig ging.

Het proces gaat donderdag verder met de pleidooien. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.