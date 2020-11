Eisen tot 20 jaar voor fatale roof bij hoogbejaarde

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep celstraffen tot twintig jaar geëist voor de dodelijke overval op de 86-jarige Mien Graveland in Helmond in augustus 2014. De hoogste eis klonk tegen de 29-jarige Schiedammer Rizwan V., die vermoedelijk de fatale klappen uitdeelde.

Tegen de 35-jarige medeverdachte Henk van D. uit Nuenen is een celstraf van achttien jaar geëist. Zijn 34-jarige plaatsgenoot Jacky W. hoorde negen jaar cel tegen zich eisen.

Volgens het OM deed V. zich voor als meteropnemer en heeft hij de vrouw op een vreselijke manier toegetakeld. „Er is sprake van gebroken ribben, fracturen in het gezicht en ingesneden tiewraps tot aan het bot. Daarna is ze, vastgebonden aan een tafelpoot, aan haar lot overgelaten. Ze is uren later door haar zoon gevonden en kort daarna overleden in het ziekenhuis”, sprak de advocaat-generaal van het OM in het gerechtshof.

Het OM stelt dat V. hulp kreeg van de 35-jarige Henk van D. uit Nuenen. Hij kwam na een tijdje poolshoogte nemen en hielp V. onder meer met het vastbinden van het slachtoffer. Tegen hem is in hoger beroep een celstraf van 18 jaar geëist. De eveneens uit Nuenen afkomstige Jacky W. (34) is volgens het OM de bedenker van de overval. Hij bleef in de auto wachten totdat zijn beide kompanen de woning van het slachtoffer verlieten. Tegen hem is negen jaar cel geëist.

De rechtbank in Den Bosch had in november 2017 gevangenisstraffen opgelegd van vijftien en acht jaar voor de mannen die in de woning zijn geweest. Bedenker W. kreeg een celstraf van zes jaar. Tegen de overvallers was 22, 18 en 12 jaar geëist.

In deze zaak staan ook twee mannen uit Eindhoven terecht. Zij worden verdacht van het geven van de tip om juist dit slachtoffer te overvallen, maar werden door de rechtbank vrijgesproken. Tegen hen heeft het OM in hoger beroep gevangenisstraffen van 18 en 12 maanden geëist.

Het gerechtshof doet op 23 november uitspraak.