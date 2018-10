Eisen tot 12 jaar voor plofkraken Duitsland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vijf mannen uit Utrecht celstraffen tot twaalf jaar geëist wegens een reeks van vijf al dan niet geslaagde plofkraken in Duitsland. Volgens het OM maakte de groep vorig jaar zomer in een paar weken tijd ruim een half miljoen euro buit. De aangerichte schade bedroeg enkele tienduizenden euro’s meer. Typerend voor de veronderstelde bende is het gebruik van snelle Audi’s.

Na een achtervolging kon de politie op 7 augustus 2017 twee van de vijf mannen aanhouden in Huizen, na een mislukte plofkraak in Emsdetten. Het daaropvolgende onderzoek leidde naar de drie andere verdachten. Volgens het OM is er volop bewijs tegen het vijftal, 26 tot 31 jaar oud. De verdachten sloegen toe in Duitsland omdat de veiligheidsmaatregelen in Nederland zijn verbeterd. In Duitsland is het cameratoezicht minder en zit er meer geld in de automaten, aldus het OM.

De hoogste straf eiste de officier van justitie tegen een man die bij alle kraken betrokken zou zijn geweest. De officier benadrukte dat plofkraken veel angst veroorzaken bij omwonenden of voorbijgangers. Bij de kraak in Emsdetten ontstond brand, waarbij giftige gassen vrijkwamen.