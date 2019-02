Eisen tot 12 jaar cel voor doodslag in 2008

Tegen twee 33-jarige mannen die ervan worden verdacht dat zij in april 2008 een destijds 33-jarige man hebben doodgeschoten, zijn voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen geëist van tien en twaalf jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat zij Johannes Kastiel, bijgenaamd Gampat, hebben gedood tijdens een beroving. Het slachtoffer was door zijn hoofd geschoten in een lift van een flat in Amsterdam-Zuidoost.

Eerder sloot de aanklager niet uit dat het ging om een drugsconflict. De illegaal in Nederland verblijvende Gampat verkocht bolletjes drugs. Ook zijn verleden als vroegere bodyguard van de Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk kon een reden voor zijn dood zijn.

In 2008 waren de twee verdachten Inchomar B. en Jermaine W. al in beeld na een getuigenverklaring, maar dat leverde onvoldoende bewijs op. In 2015 volgde een belastende verklaring van een nieuwe getuige waarna het onderzoek werd heropend. Volgens de aanklager is er nu ook ondersteunend bewijs van taps, live afgeluisterde gesprekken en informatie via een informant.

De verdachten pleegden al meerdere geweldsmisdrijven. Een van hen, de vermeende schutter, zit sinds 2015 een straf van twaalf jaar en tbs uit.