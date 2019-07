Eisen 8 en 12 jaar schietpartij ziekenhuis

Voor de rechtbank in Alkmaar is tegen de 33-jarige Giovanni H. uit Zaandam wegens poging tot moord twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft H. in de nacht van 12 op 13 oktober 2018 in het Zaans Medisch Centrum meermaals geschoten op zijn toen 19-jarige plaatsgenoot Okan S. S. was naar het ZMC gegaan nadat hij op de Burcht in Zaandam tijdens een schietpartij eerder die nacht gewond was geraakt.

H. en zijn jongere broer Gilano H. waren ook op de Burcht aanwezig. H. had het gevoel dat S. en zijn twee vrienden daar naar hem op zoek waren. Hij zou eerder een „akkefietje” met een van hen hebben gehad. H. herhaalde regelmatig dat hij „zeer aangeslagen” was door het schietincident. Tegen S.,die volgens het OM op de Burcht was begonnen met schieten, is dinsdag drie jaar geëist.

Tegen de 24-jarige broer is woensdag wegens medeplegen acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM achtervolgden de broers de taxi waarin de gewonde S. zat. De officier van justitie toonde ter onderbouwing een compilatie van beelden die beveiligingscamera’s die nacht hebben gemaakt. De broers zeggen dat zij S. niet zijn gevolgd, maar dat zij hem toevallig bij het ZMC tegenkwamen waar zij zochten naar een vriend die op de Burcht gewond zou zijn geraakt. De oudste broer, die met PTSS is gediagnosticeerd, zou hebben geschoten uit angst dat S. hem zou neerschieten. Zijn advocaten stelden dat sprake was van noodweer(exces). De advocaat van de 24-jarige vroeg vrijspraak.

Tegen de 27-jarige Lloyd H. was dinsdag voor het beschieten van S. acht jaar geëist. S. eist van hem 7.000 euro schadevergoeding, van de broers 50.000 euro.

Uitspraken op 24 juli.