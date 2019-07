Eisen 8 en 12 jaar schietpartij ziekenhuis

Voor de rechtbank in Alkmaar is tegen de 33-jarige Giovanni H. uit Zaandam wegens poging tot moord twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft H. in de nacht van 12 op 13 oktober 2018 in het ziekenhuis in Zaandam meermaals geschoten op zijn toen 19-jarige plaatsgenoot Okan S. S. was naar de spoedeisende hulp gegaan nadat hij die nacht op de Burcht in Zaandam tijdens een eerdere schietpartij gewond was geraakt.

Tegen de jongere broer van H., Gilano H., is wegens medeplegen aan de moordpoging acht jaar gevangenisstraf geëist.

Dinsdag hoorde S., die volgens het OM op de Burcht was begonnen met schieten, drie jaar tegen zich eisen. Tegen de 27-jarige Lloyd H. werd acht jaar geëist omdat hij S. op de Burcht zou hebben beschoten.