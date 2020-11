Eis zeven jaar tegen evangelist wegens misbruik vrouwen

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor het gerechtshof in Den Haag zeven jaar cel geëist tegen de 79-jarige evangelist Aaldert van E., wegens seksueel misbruik van vijf vrouwen. De slachtoffers waren patiënten van de man in therapeutische centra in zijn woonplaats Meerkerk en in Ridderkerk.

Van E. kreeg in 2016 van de rechtbank drie jaar cel opgelegd, na een eis van tien jaar. Het OM ging tegen dat vonnis in beroep, evenals de man zelf. In 2018 werd Van E. opnieuw veroordeeld, ditmaal voor het herhaaldelijk plegen van ontucht met een patiënte. Toen kreeg hij anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook in deze zaak tekende Van E. hoger beroep aan. Het gerechtshof behandelt de beide zaken in één proces.

Volgens het OM heeft Van E. zijn rol als zorgverlener en evangelisch leider gebruikt om de betrokken vrouwen afhankelijk van hem te maken, louter om in zijn eigen seksuele behoefte te voorzien. "Hij heeft daarbij zijn slachtoffers zorgvuldig uitgezocht: kwetsbare vrouwen die nergens anders meer terecht konden en bij hem verbleven omdat hij hen zou kunnen ‘genezen’", zei de aanklager voor het hof. Van E. wist, aldus het OM, dat enkele vrouwen in het verleden slachtoffer waren geweest van seksueel misbruik.

Naast de celstraf eiste het OM een beroepsverbod van acht jaar en een contactverbod met enkele van de vrouwen voor vijf jaar.

Het hof doet uitspraak op 20 november.