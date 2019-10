Eis zes jaar en tbs voor wurgen zus

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam zes jaar cel en tbs geëist tegen een 36-jarige man die op 23 februari vorig jaar zijn zus (36) zou hebben gewurgd. De man was dakloos en verbleef tijdelijk bij zijn zus. Zij had hem te verstaan gegeven dat hij moest vertrekken.

De vrouw werd gevonden door haar 18-jarige dochter, in de woning aan de Leusdenhof in Amsterdam. Reanimatie mocht niet meer baten.

De politie hield de verdachte twee dagen later aan. Hij vertelde de politie details over de manier waarop zijn zus was gedood. Daaruit bleek dat hij beschikte over daderkennis, aldus het OM. Volgens de verdachte was het „in een paar seconden gebeurd”. Voor voorbedachte raad (moord) is volgens het OM geen bewijs. De strafeis is dan ook voor doodslag.

De man wilde niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Niettemin hebben gedragskundigen kunnen vaststellen dat hij vatbaar is voor psychoses en aan een stoornis lijdt. Tbs is volgens het OM noodzakelijk omdat het onverantwoord is de man onbehandeld in de maatschappij te laten terugkeren.