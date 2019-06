Eis: Zes jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval Lekkerkerk

Tegen de 29-jarige Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel is donderdag voor de rechtbank Den Haag een onvoorwaardelijke celstraf van zes jaar geëist en ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaar.

Van den H. was op 23 december 2018 betrokken bij een ongeval waarbij twee inwoners uit Lekkerkerk om het leven kwamen. De slachtoffers, een man en zijn schoonzus (beide 29 jaar oud), kwamen terug van een doopdienst en zaten met drie familieleden in de auto. Volgens diverse getuigen ontstond er op de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk een verkeersruzie. Van den H. achtervolgde de Volkswagen Polo waarin de slachtoffers zaten geruime tijd over de provinciale weg, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt.

Mogelijk verkeersruzie bij ongeluk Lekkerkerk

Tijdens de zitting –waarbij donderdagmorgen veel familie van de slachtoffers aanwezig was– verklaarde Van den H. dat hij met seinen probeerde de auto van de slachtoffers tot stilstand te brengen, zodat ze de ruzie „konden uitpraten”. Dat lukte uiteindelijk in de buurt van Lekkerkerk. Van den H. haalde de slachtoffers in over een doorgetrokken streep en bracht zijn auto tot stilstand, waardoor de slachtoffers noodgedwongen moesten stoppen. Van den H. zou vervolgens zijn uitgestapt met een hamer in de hand. Korte tijd later botste een witte Mercedes met hoge snelheid op de auto van de slachtoffers.

Door het ongeval raakten drie broers uit het gezin uit Lekkerkerk ernstig gewond. Eén van hen is waarschijnlijk voor de rest van zijn leven zwaar gehandicapt. Tijdens de zitting voerde een van de slachtoffers het woord. Het ongeval maakte veel indruk in Lekkerkerk.

Van den H. wordt roekeloos rijgedrag verweten. Volgens de officier van justitie heeft hij er doelbewust voor gekozen gedurende zes kilometer meerdere verkeersregels te overtreden. Dat hij tijdens de rit onder invloed was van zowel cocaïne als cannabis, geldt als strafverzwarende omstandigheid. Volgens de officier van justitie had Van den H. zijn gedrag op diverse momenten kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door een andere route te nemen.

De advocaat van Van den H. wees erop dat de verkeersruzie niet direct de oorzaak van het ongeluk is. Bovendien stopte Van den H. de auto volgens hem op een plek op de N210 die voor zowel tegemoetkomend als voor achteropkomend verkeer goed zichtbaar was. De raadsman staafde dat met een getuigenverklaring van een bestuurder die beide auto’s vanaf een afstand van 500 meter opmerkte.

Volgens de officier van justitie heeft het geheel aan gedragingen geleid tot het ongeval. Daarbij is de ruzie, anders dan de advocaat beweerde, wel relevant.

De reclassering acht het risico dat Van den H. weer betrokken raakt bij een misdrijf gemiddeld. Hij is gediagnosticeerd met ADHD en heeft moeite met het reguleren van zijn emoties. Daarnaast is hij in het verleden vaker veroordeeld voor rijden onder invloed. Volgens de reclassering is er sprake van een patroon.

Ook de bestuurder van het Mercedesbusje dat op de auto van de slachtoffers botste, wordt vervolgd. Hem wordt dood door schuld in het verkeer ten laste gelegd.

De uitspraak tegen Van den H. volgt op woensdag 10 juli.