Eis zes jaar cel voor doodschudden baby

Tegen een dertigjarige vrouw uit Assen is zes jaar cel geƫist omdat ze een baby zo hard door elkaar heeft geschud dat het kindje aan hersenletsel overleed. Dat gebeurde op 5 oktober vorig jaar in haar woonplaats, toen ze als gastouder optrad. De aanklager gaat uit van doodslag op de baby, bleek dinsdag voor de rechtbank in Assen.

De verdachte heeft volgens de officier van justitie een weerloos kind van het leven beroofd. De verdachte heeft gezegd dat zij niet in staat was om op die dag de baby te troosten. De baby huilde voortdurend en uit radeloosheid heeft ze de baby meermalen hard geschud. Het kindje liep hierdoor ernstig hersenletsel op en is daaraan overleden.

De vrouw werd aangehouden op 18 oktober 2016 en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Uitspraak is op 1 augustus.