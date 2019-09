Eis: werkstraf na weigeren inzage zwart geld

Een echtpaar van 73 en 74 jaar uit het Friese Ooststellingerwerf dat al zeventien jaar weigert informatie te geven over het geld op hun buitenlandse bankrekeningen, hangt werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie verwijt hen dat ze de Belastingdienst geen inzage gaven in hun vermogen, dat ze ‘zwart’ stalden bij de Luxemburgse bank KB Lux. Dat land had toen nog een bankgeheim, maar in 2000 kwam via België informatie over rekeninghouders.

Het stel negeerde talloze verzoeken en rechterlijke procedures. De man is zelfs drie maanden in gijzeling genomen. De twee ontkenden dat ze een buitenlandse bankrekening hadden, maar bewijzen daarvan zijn later gevonden in de woning van de verdachten en bij hun advocaat. Volgens het OM hebben ze zeker 100.000 euro aan belasting ontdoken, door hun spaargeld buiten het zicht van de fiscus te stallen.

De verdachten hebben inmiddels een groot deel van de aanslagen afbetaald, maar nog niet alles. Tegen de man eiste het OM 160 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf en tegen de vrouw 60 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf.