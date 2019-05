Eis werkstraf na ageren tegen rassenvermenging

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de 37-jarige Pieter van der M. uit Kootwijkerbroek 120 uur werkstraf geëist wegens het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Van der M. heeft geruime tijd een website in de lucht gehouden waarin hij ageerde tegen het vermengen van rassen.

„Vuilspuiterij”, zo omschreef de officier van justitie de zelfgeschreven dan wel van anderen geleende teksten op de site, die in 2017 offline werd gehaald. Van der M. deed op de site voorkomen alsof hij alle menselijke rassen even hoog aanslaat, maar volgens het OM is daar geen sprake van. Van der M. „verheerlijkte het blanke en arische ras” en een „superioriteitsgedachte” vormt de basis voor zijn denkbeelden, aldus de officier.

De zaak tegen Van der M. kwam aan het rollen na klachten bij het meldpunt voor discriminatie op internet, MiND, dat aangifte deed.