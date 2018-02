Eis: voorwaardelijke straf „rennende rukker”

Tegen een 35-jarige Pool die in de zomer van 2015 in IJmuiden vrouwen belaagde en bekend werd als ‘de rennende rukker’, is twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De officier van justitie vroeg de rechtbank daarnaast een van de slachtoffers 250 euro smartengeld toe te kennen.

Artur Z. veroorzaakte nu bijna drie jaar geleden tijdens de zomermaanden in korte tijd veel commotie in IJmuiden. De schennispleger joeg vrouwen die alleen op straat waren de stuipen op het lijf door zijn broek te laten zakken en zichzelf - terwijl hij hen strak bleef aankijken - met veel gekreun en gehijg te bevredigen. Vervolgens nam hij als de wiedeweerga de benen. Hij kon uiteindelijk worden ingerekend toen een van zijn slachtoffers hem herkende in een supermarkt.

Z. was er dinsdag zelf niet bij in de rechtbank en had ook geen advocaat ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Hij zat korte tijd vast en nam na zijn vrijlating snel de benen naar zijn thuisland, waar hij zich voor zover bekend nog steeds bevindt. Van de man is alleen bekend dat hij hier werkte, samen woonde met andere Polen en heeft gezegd dat hij thuis een vrouw en twee jonge kinderen had. Bij de politie sprak hij destijds alle beschuldigingen tegen.

Zijn zaak stond eind 2016 al op de rol van de rechtbank, maar kon toen niet doorgaan omdat er problemen waren met het papierwerk. De officier woog dat tijdverloop mee in de strafeis, maar benadrukte nog wel dat Z. destijds „voor grote onrust zorgde in IJmuiden. Vrouwen durfden niet meer alleen over straat en voelden zich onveilig. Hij volgde een 17-jarig meisje tot aan haar voordeur om zich vervolgens naast haar te gaan staan aftrekken”, schetste zij een van de gevallen.

De rechtbank doet 6 maart uitspraak.