Eis vijf jaar tegen drugsdealer bovenwereld

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam vijf jaar cel geëist tegen een 20-jarige man die onder meer ondernemers, makelaars, expats en accountants op bestelling van cocaïne zou hebben voorzien.

De man werd in september 2018 tijdens een controle aangehouden in een dure auto. Onderzoek naar onder meer in beslag genomen telefoons bracht aan het licht dat de man koeriers aanstuurde die per scooter pakketjes cocaïne bezorgden. De bestellingen werd per sms gedaan.

Bij de politiecontrole rende een van de inzittenden weg. Deze man gooide een tas weg, met daarin een wapen. Justitie vervolgt de verdachte behalve voor drugshandel ook voor wapenbezit, lidmaatschap van een misdaadbende en witwassen. Vier koeriers zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

In het onderzoek zijn enkele kopers als getuige door de recherche gehoord. Voor sommigen is het volgens het OM een wake-upcall gebleken, tijd om ermee te stoppen.

Politie en OM wilden met het onderzoek de samenleving duidelijk maken dat er zware misdaad schuilgaat achter de bestelling van een gram cocaïne of een paar pillen in het weekend. „De kopers die niet door de recherche zijn gehoord hebben allemaal of een brief of een sms ontvangen om hen bewust te maken: weet dat uw nummer voorkomt in een strafrechtelijk onderzoek naar drugshandel”, aldus het OM. In totaal hebben 36 personen een brief of een sms ontvangen.