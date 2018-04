Eis vijf jaar in zedenzaak Cheider-school

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft woensdag vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 30-jarige Ephraïm S., wegens herhaald gepleegde ontucht met een aantal leerlingen van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. S. gaf tot medio 2012 les op die school. Hij heeft ontkend.

Ten onrechte, volgens het OM. Gedetailleerde, betrouwbare verklaringen van de betrokken kinderen –allen jongens– hebben het bewijs geleverd. De zaak draaide om in totaal zes kinderen tussen zes en dertien jaar; ontucht met vier van hen is volgens de aanklager bewezen. Naast celstraf wil het OM ook een beroepsverbod van vijf jaar, zodat hij voorlopig geen leraar mag zijn.

In de zomer van 2012 kwamen de eerste meldingen over S. binnen bij de school. S. werd geschorst na een gesprek. In september 2012 vertrok S. naar Israël. Daar werd hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden. Na een slepende procedure leverde Israël hem eind vorig jaar uit.

Volgens het OM is S. zeer geraffineerd te werk gegaan en was hij „een wolf in schaapskleren.” Het misbruik van de kinderen vond met grote regelmaat plaats, vaak in het klaslokaal of elders in het schoolgebouw. Officier van justitie Rob Kloos: „Hoe wrang is het dat deze kinderen les kregen op de zwaarst beveiligde school van Nederland? Een gebouw omgeven met manshoge hekwerken met een entree die gaat via stalen sluisdeuren. Dit moest bescherming bieden tegen de buitenwereld, maar het werkelijke gevaar voor deze kinderen kwam uit het eigen klaslokaal.”

S. zweeg aanvankelijk over de beschuldigingen en is pas later, bij de rechter-commissaris, gaan verklaren. Dat kwam neer op „categorisch ontkennen”, zoals het OM het verwoordde. S. heeft geweigerd mee te werken aan gedragskundig onderzoek. Over een eventuele stoornis kunnen daardoor geen uitspraken worden gedaan, aldus het OM, waarmee het opleggen van de tbs-maatregel geen mogelijkheid meer is.

Donderdag pleit de advocaat van S.