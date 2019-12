Eis: vijf jaar en tbs voor dood baby Breda

Vader Kevin van den B., die in november 2017 zijn zeven maanden oude baby zodanig zou hebben mishandeld dat het kind overleed, moet vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging krijgen vanwege doodslag. Dat eiste de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Breda.

De Bredanaar zou het jochie zo hard hebben geschud dat het overleed aan bloedingen onder het hersenvlies en aan het netvlies. Bovendien was de tongriem van het kind zodanig gescheurd dat de tong bijna los in de mond lag. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden op 18 november. Omdat het kind niet meer ademde, belde Van den B. 112. Twee dagen later overleed de baby in het ziekenhuis door de hersenschade.

Van den B. heeft altijd ontkend dat hij het kind mishandelde. De officier stelde echter dat het niet anders kon dan dat hij het wel deed. „In de tijd dat moeder boodschappen deed, moet hij zodanig met de baby hebben geschud dat het hersenletsel optrad. Er zijn geen aanwijzingen dat moeder iets heeft gedaan.” De officier zei dat het niet duidelijk is welk geweld er is gebruikt bij de mond.

Vanwege psychische problemen moet Van den B. ook worden behandeld, vond de officier. „Hij heeft geen inzicht in zijn problemen en wil zich niet laten behandelen. Daardoor zie ik kans op herhaling.” Daarom eiste ze tbs met dwangverpleging.

Van den B. is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij heeft volgens de psycholoog die hem onderzocht een probleem met het beheersen van zijn agressie, bovendien is hij impulsief en egocentrisch. De baby werd zes weken na de geboorte met spoed uit huis geplaatst, omdat er blauwe plekken werden gezien. Twee maanden voor zijn dood mocht hij weer bij zijn moeder wonen. In die tijd zou de verdachte zich heel gewelddadig hebben gedragen, liet de moeder dinsdag voorlezen uit haar slachtofferverklaring. „Kevin was agressief en ik was bang voor hem.”

Donderdag komt de advocaat van Van den B. met zijn pleidooi.