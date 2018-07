Eis vier jaar na schietpartijen Roosendaal

Tegen de 38-jarige Jaouad B. uit Roosendaal is maandag in de rechtbank in Breda vier jaar cel geëist. Hij bekende dat hij 5 december vorig jaar plaatsgenoot Younes B. in de rug schoot bij een ruzie op de Diamantdijk in hun woonplaats.

Tegen Jaouads broer Hicham is dezelfde straf geëist, omdat hij met zijn broer samenwerkte. Bovendien sloeg en schopte Hicham Younes, nadat die naar het politiebureau was gereden. Younes is overigens niet alleen slachtoffer. Hij wordt er weer van verdacht dat hij het huis van Hicham beschoot in februari, net nadat die was vrijgelaten uit voorarrest.

De zaak tegen Younes begint maandagmiddag met een procedurele zitting.