Eis vier jaar cel voor smokkelen tientallen asielzoekers

Een 35-jarige man wordt ervan verdacht dat hij met een krakkemikkig busje zeker 38 vluchtelingen vanuit Frankrijk naar Nederland smokkelde. Het Openbaar Ministerie eiste maandag in de rechtbank in Groningen een celstraf van vier jaar tegen hem.

De man werd in november aangehouden toen hij met een uitpuilend busje met daarin negentien mensen Nederland probeerde binnen te smokkelen. Volgens het OM maakte de man vorig jaar meer smokkelritten. Het busje werd veelvuldig gezien in de omgeving van het asielcentrum Ter Apel bij het afzetten van groepen personen, onder wie Moldaviërs.

De officier van justitie noemde het vervoer van de vluchtelingen gevaarlijk en mensonterend. De bestelbus vertoonde vele gebreken, alleen de stoel van de bestuurder had een veiligheidsgordel. De accu stond los bij de motor met loszittende accukabels. Barsten in de vooruit belemmerden het zich op de weg en de zitbankjes in de bus waren niet verankerd aan de bodemplaat van het voertuig. Baby’s werden vervoerd zonder kinderstoeltje, de jongste passagier was een baby van drie tot vier maanden oud.

Veel passagiers waren in Parijs opgestapt en zaten in Franse asielprocedures of waren uitgeprocedeerd. De verdachte heeft bijgedragen aan een illegaal circuit. Hij heeft volgens het OM veel leed veroorzaakt bij de vluchtelingen en heeft het Nederlandse asielbeleid tegen illegaal verblijf doorkruist.