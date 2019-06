Eis: vier jaar cel voor bedreiging Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Maastricht vier jaar cel geëist tegen een 61-jarige Heerlenaar wegens het voorbereiden van moord op PVV-leider Geert Wilders. Hij zou tijdens een verkiezingscampagne op 9 maart in Heerlen hebben gedreigd Wilders met een bijl te doden.

Volgens de verdachte zelf ging het om een uit de hand gelopen grap. Maar de wijkagent tegen wie hij zijn dreigement uitte vond in zijn fietstas een bijl en een baco en in zijn zakken twee stanleymessen.

Wilders was in Heerlen aan het flyeren voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. De verdachte stond met zijn fiets langs de route van Wilders en zou volgens het OM tegen een wijkagent gezegd hebben: „Ik kom voor dat varken, Wilders. Ik heb een bijl in mijn fietstas. Daar sla ik hem zijn kop mee in. Wilders maakt alles kapot en is een varken. Die is nog niet van mij af.”

De verdachte, Dirk J., ontkende donderdag voor de rechtbank dit zo gezegd of bedoeld te hebben. „Ik stem altijd op Wilders, ik was maar wat aan het ouwehoeren. Ik maakte een grapje!” De agent zag de grap er niet van in en arresteerde de man. Wilders deed vier dagen later aangifte.

Volgens een psychologisch rapport is J. licht verstandelijk gehandicapt en verminderd toerekeningsvatbaar. De man zegt het bijltje in de fietstas nodig te hebben gehad om aarde langs een beekje los te woelen. Hij wilde er wietplantjes neerzetten. De stanleymessen en baco had hij als gereedschap en niet als wapen bij zich.

Niet om er Wilders iets mee aan te doen, aldus zijn advocaat. Volgens de raadsman heeft J. vanuit zijn verstandelijke beperking niet kunnen inschatten wat de impact van zijn woorden was. „Een misdrijf plegen zit niet in zijn aard”, zei de advocaat, die om vrijspraak vroeg.

De rechtbank gaat zich beraden of zij vervroegd uitspraak doet in verband met het verzoek van de raadsman J. direct op vrije voeten te stellen. Doet zij dat niet, dan volgt het vonnis op 4 juli.