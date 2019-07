Eis van 5 jaar cel tegen oplichter en charmeur

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 47-jarige man uit Purmerend die in 2006 al eens is veroordeeld voor oplichting, maar volgens het OM daar gewoon mee is doorgegaan. „De verdachte heeft afgelopen twee decennia een spoor van financiële en emotionele ontwrichting achtergelaten”, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Den Haag.

In die periode versierde de man volgens het OM meerdere vrouwen en ging kortstondige relaties met hen aan. Hij vertelde dat hij onroerend goed bezat en piloot was. Als hij het vertrouwen van de vrouwen had gewonnen, vroeg hij hen om geld en vertrok daarna met de noorderzon.

Twee vrouwen en hun familie zijn vele duizenden euro’s kwijtgeraakt. Ook staat de verdachte terecht voor verduistering van de Mercedes van een van de vrouwen en diefstal van een Toyota Prius. Daarnaast lichtte hij twee tandartsen op en maakte hij zich schuldig aan Marktplaatsfraude.

De man heeft ook geprobeerd om valse getuigenverklaringen te laten toevoegen aan het strafdossier, meldt het OM. Die moesten aantonen dat hij de eigenaar was van de Mercedes, maar de getuigen wisten van niks. De Purmerender ontkent alle veertien strafbare feiten die hem ten laste zijn gelegd. De uitspraak is op 24 juli.