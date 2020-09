Eis van 16 jaar cel voor wurgen boekhouder in Heeg

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden zestien jaar cel geëist tegen een 55-jarige man uit Joure, die wordt verdacht van het doden van de 56-jarige boekhouder Hans Boschma uit Heeg. Het slachtoffer werd op 6 februari 2018 in zijn kantoor gevonden met een strop om de hals. Eerst werd gedacht aan zelfmoord, maar al snel werd duidelijk dat het slachtoffer met het scheepstouw was gewurgd. De zelfmoord is in scène gezet, meent het OM.

De verdachte ontkende aanvankelijk dat hij in het kantoorpand was geweest. Hij paste zijn verklaring aan nadat hij was geconfronteerd met onder meer DNA-bewijs. Toen verklaarde hij dat het slachtoffer hem had aangevallen en dat hij hem doodde om zichzelf te redden.

Justitie gelooft het zelfverdedigingsverhaal niet onder meer op basis van het sporenbeeld en hekelt het feit dat de man de nabestaanden van het slachtoffer in het ongewisse laat over wat er werkelijk is gebeurd. De verdachte zou in grote financiële nood hebben verkeerd. Hij heeft de boekhouder op de fatale dag 17.000 euro afhandig gemaakt door die van diens rekening over te boeken.

De rechtbank legde de man eerder zestien jaar cel op. De verdachte is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Ook de rechtbank oordeelde dat de zelfmoord was geënsceneerd.

Het hof doet uitspraak op 25 september.